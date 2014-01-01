Гюльчатай. Ради любви. Серия 2
Wink
Сериалы
Гюльчатай. Ради любви
1-й сезон
2-я серия

Гюльчатай. Ради любви (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

9.22014, Гюльчатай. Ради любви. Серия 2
Мелодрамы12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Прошло несколько лет со свадьбы героев. Витя и Гуля живут душа в душу и воспитывают маленького Сашку. Их счастье омрачает лишь отсутствие общих детей. Паша женат на Жанне, но их жизнь, напротив, далека от семейной идиллии. Теперь Паша в полной мере оценил, что потерял «лучшую женщину своей жизни», и его единственная отдушина – общение с сыном.

Сериал Гюльчатай 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Гюльчатай. Ради любви»

Всё