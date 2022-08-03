Гюльчатай. Ради любви. Серия 1
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Гюльчатай. Ради любви
1-й сезон
1-я серия

Гюльчатай. Ради любви (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

9.32014, Гюльчатай. Ради любви. Серия 1
Мелодрама12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Прошло несколько лет со свадьбы героев. Витя и Гуля живут душа в душу и воспитывают маленького Сашку. Их счастье омрачает лишь отсутствие общих детей. Паша женат на Жанне, но их жизнь, напротив, далека от семейной идиллии. Теперь Паша в полной мере оценил, что потерял «лучшую женщину своей жизни», и его единственная отдушина – общение с сыном.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Гюльчатай. Ради любви»