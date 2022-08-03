Прошло несколько лет со свадьбы героев. Витя и Гуля живут душа в душу и воспитывают маленького Сашку. Их счастье омрачает лишь отсутствие общих детей. Паша женат на Жанне, но их жизнь, напротив, далека от семейной идиллии. Теперь Паша в полной мере оценил, что потерял «лучшую женщину своей жизни», и его единственная отдушина – общение с сыном.

