Гюльчатай. Ради любви (сериал, 2014) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.32014, Гюльчатай. Ради любви. Серия 1
Мелодрама12+
Сезоны и серии
- 12+95 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+92 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+92 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+91 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 12+90 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 12+92 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 12+92 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 12+91 мин
Гюльчатай. Ради любви
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Прошло несколько лет со свадьбы героев. Витя и Гуля живут душа в душу и воспитывают маленького Сашку. Их счастье омрачает лишь отсутствие общих детей. Паша женат на Жанне, но их жизнь, напротив, далека от семейной идиллии. Теперь Паша в полной мере оценил, что потерял «лучшую женщину своей жизни», и его единственная отдушина – общение с сыном.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- КАРежиссёр
Кира
Ангелина
- ССАктриса
Саёра
Сафари
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актёр
Иван
Жидков
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актриса
Ирина
Розанова
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- НСАктриса
Наталия
Солдатова
- Актёр
Алексей
Макаров
- Актриса
Юлия
Такшина
- ДИАктриса
Дильбар
Икрамова
- ЕССценарист
Елена
Соловьева
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ЕЯХудожница
Екатерина
Ястремская
- Художник
Ренат
Гонибов
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- ДМКомпозитор
Дина
Мигдал