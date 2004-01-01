Диверсант (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
2004, Диверсант. Сезон 1. Серия 4
Боевики18+
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Сюжет
Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята — выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb
- АМРежиссёр
Андрей
Малюков
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Вилле
Хаапасало
- Актёр
Владимир
Меньшов
- Актёр
Михаил
Ефремов
- АКАктёр
Андрей
Краско
- ККАктриса
Ксения
Кузнецова
- ИЛАктёр
Игорь
Ливанов
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- ААСценарист
Анатолий
Азольский
- Продюсер
Константин
Эрнст
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- Продюсер
Сергей
Мелькумов
- Актёр дубляжа
Армен
Джигарханян
- АЖХудожник
Александр
Жирнов
- ВСОператор
Владимир
Спорышков
- СРКомпозитор
Сергей
Рудницкий