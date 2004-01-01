Диверсант (сериал, 2004) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята — выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага.



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