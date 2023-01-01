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Диверсант

Диверсант (сериал, 2004) смотреть онлайн

2004, Диверсант 1 сезон
Боевики, Военные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята — выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диверсант»

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