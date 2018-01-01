Wink
Диверсант
1-й сезон

Диверсант (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

2004, Диверсант. Сезон 1 4 серии
Боевик, Драма18+

О сериале

Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята — выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Драма

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диверсант»