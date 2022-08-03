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Диверсант (сериал, 2004) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2004, Диверсант. Сезон 1. Серия 1
Боевик, Военный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Действие фильма происходит в 1942 году. Молодые ребята — выпускники разведшколы, разрабатывают и выполняют сверхсложные операции в тылу врага.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Боевик
Качество
SD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Диверсант»