День рождения Буржуя. Серия 13
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День рождения Буржуя
1-й сезон
13-я серия

День рождения Буржуя (сериал, 2000) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

8.82000, День рождения Буржуя. Серия 13
Криминал, Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Владимир Коваленко - из тех бизнесменов, что «сделали себя сами». У него есть все, о чем можно только мечтать: хорошо налаженный бизнес, красивая возлюбленная, известность. Вот только своих настоящих имени и фамилии он не знает: он - подкидыш, кличку «Буржуй» получил еще в детском доме - за то, что с детства знал цену деньгам.

Вместе с любимой женщиной, из любопытства, он пришел на спиритический сеанс. Оба и не подозревали, что неизвестный «дух» может давать показания не хуже, чем на допросе: «Буржуй» получает информацию о тайне своего рождения! Но что, если за этой «спиритической подсказкой» стоят вполне реальные враги?

Страна
Украина, Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «День рождения Буржуя»