WinkСериалыДень рождения Буржуя1-й сезон13-я серия
День рождения Буржуя (сериал, 2000) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
8.82000, День рождения Буржуя. Серия 13
Криминал, Детектив18+
Сезоны и серии
- 18+51 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+49 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+54 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+51 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+54 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+49 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+48 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+52 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+48 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+51 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+48 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+50 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+48 мин
День рождения Буржуя
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
О сериале
Владимир Коваленко - из тех бизнесменов, что «сделали себя сами». У него есть все, о чем можно только мечтать: хорошо налаженный бизнес, красивая возлюбленная, известность. Вот только своих настоящих имени и фамилии он не знает: он - подкидыш, кличку «Буржуй» получил еще в детском доме - за то, что с детства знал цену деньгам.
Вместе с любимой женщиной, из любопытства, он пришел на спиритический сеанс. Оба и не подозревали, что неизвестный «дух» может давать показания не хуже, чем на допросе: «Буржуй» получает информацию о тайне своего рождения! Но что, если за этой «спиритической подсказкой» стоят вполне реальные враги?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- ОИАктёр
Олег
Исаев
- ВСАктриса
Валентина
Салтовская
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- ВСАктёр
Виктор
Степанов
- ЮРСценарист
Юрий
Рогоза
- ВОПродюсер
Владимир
Оселедчик
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Марат
Башаров
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АЛХудожница
Алексей
Левченко
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- ВБОператор
Василий
Бородин
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян