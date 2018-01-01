День рождения Буржуя (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн

Владимир Коваленко - из тех бизнесменов, что «сделали себя сами». У него есть все, о чем можно только мечтать: хорошо налаженный бизнес, красивая возлюбленная, известность. Вот только своих настоящих имени и фамилии он не знает: он - подкидыш, кличку «Буржуй» получил еще в детском доме - за то, что с детства знал цену деньгам.



Вместе с любимой женщиной, из любопытства, он пришел на спиритический сеанс. Оба и не подозревали, что неизвестный «дух» может давать показания не хуже, чем на допросе: «Буржуй» получает информацию о тайне своего рождения! Но что, если за этой «спиритической подсказкой» стоят вполне реальные враги?

