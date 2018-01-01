WinkСериалыДень рождения Буржуя1-й сезон
День рождения Буржуя (сериал, 2000) сезон 1 смотреть онлайн
8.82000, День рождения Буржуя. Сезон 1 15 серий
Криминал, Детектив18+
О сериале
Владимир Коваленко - из тех бизнесменов, что «сделали себя сами». У него есть все, о чем можно только мечтать: хорошо налаженный бизнес, красивая возлюбленная, известность. Вот только своих настоящих имени и фамилии он не знает: он - подкидыш, кличку «Буржуй» получил еще в детском доме - за то, что с детства знал цену деньгам.
Вместе с любимой женщиной, из любопытства, он пришел на спиритический сеанс. Оба и не подозревали, что неизвестный «дух» может давать показания не хуже, чем на допросе: «Буржуй» получает информацию о тайне своего рождения! Но что, если за этой «спиритической подсказкой» стоят вполне реальные враги?
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.7 IMDb
- АМРежиссёр
Анатолий
Матешко
- ВНАктёр
Валерий
Николаев
- Актриса
Ирина
Апексимова
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- Актёр
Андрей
Смоляков
- ДПАктриса
Дарья
Повереннова
- ОИАктёр
Олег
Исаев
- ВСАктриса
Валентина
Салтовская
- ВЛАктёр
Виталий
Линецкий
- ДШАктёр
Дмитрий
Шевченко
- ВСАктёр
Виктор
Степанов
- ЮРСценарист
Юрий
Рогоза
- ВОПродюсер
Владимир
Оселедчик
- Продюсер
Александр
Роднянский
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- Продюсер
Сергей
Козлов
- ЛБАктёр дубляжа
Леонид
Белозорович
- Актёр дубляжа
Марат
Башаров
- ОГАктриса дубляжа
Ольга
Голованова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чекан
- РПАктёр дубляжа
Рудольф
Панков
- АЛХудожница
Алексей
Левченко
- АСМонтажёр
Алла
Стрельникова
- ВБОператор
Василий
Бородин
- ДАКомпозитор
Дмитрий
Атовмян