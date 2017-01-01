Черно-белая любовь. Серия 75
Wink
Сериалы
Черно-белая любовь
1-й сезон
75-я серия
9.32017, Siyah Beyaz Aşk
Драмы, Боевики12+

Этот сериал пока недоступен

Черно-белая любовь (сериал, 2017) сезон 1 серия 75 смотреть онлайн

Сюжет

Аслы – врач, спасающая людей. А Ферхат - наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека, и глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда Аслы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата рука не поднимается убить еe, поэтому он предоставляет Аслы шанс.

Сериал Черно-белая любовь 1 сезон 75 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черно-белая любовь»