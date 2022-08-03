Черно-белая любовь (сериал, 2017) сезон 1 серия 67 смотреть онлайн

Аслы – врач, спасающая людей. А Ферхат - наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека, и глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда Аслы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата рука не поднимается убить еe, поэтому он предоставляет Аслы шанс.

