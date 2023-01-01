Биография

Арзу Гамзе Кылынч — известная турецкая актриса. Родилась в Анкаре 31 марта 1969. С самого раннего детства будущая артистка демонстрировала актерские способности и поражала окружающих своими талантами. Арзу любила петь и танцевать, участвовала в театральной жизни школы. Успешно окончив институт, женщина начала свой путь к славе и признанию. Настоящий расцвет карьеры Арзу Гамзе Кылынч начался в 1995 году. Тогда актриса сыграла свою первую знаковую роль в сериале «Цветочное такси». С первой же роли Арзу настолько понравилась зрителям и режиссерам, что ее сразу позвали в фильм «Детский секрет» 2002 года. Также актриса известна своими ролями в таких проектах, как драмы «Огненная земля», «Воровка и полицейский», «Стены», «Месть», «Черно-белая любовь».