Биография

Ибрагим Челиккол — турецкий актер кино и телевидения, фотомодель, бывший игрок национальной сборной Турции по баскетболу. Родился в Измите 14 февраля 1982 года. Бывший баскетболист оставил спорт после смерти своего отца. До того, как Ибрагим начал актерскую карьеру, он работал профессиональной моделью. Все изменила его встреча с Османом Сынавом — турецким кинопродюсером. Именно он помог мужчине стать успешным артистом. Ибрагим Челиккол известен своими ролями в таких проектах, как драмы «Карадаглар», «Иффет», «Милосердие», «Узел», «Дом, в котором ты родился — твоя судьба», боевики «Острый нож», «1453 Завоевание», «Только ты», «Седдулбахир 32 часа», «Черно-белая любовь», «Великолепная двойка», а также в новой комедии Дениза Иорулмазера «Полет птицы» 2021 года, в которой он сыграл одну из главных ролей.