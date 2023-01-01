Биография

Мухаммет Узунер — турецкий киноактер и режиссер. Родился в Самсуне 30 июня 1965 года. В 1992 году Мухаммет окончил Анкарский университет, а уже в 1993 году он основал Театральную мастерскую столичного муниципалитета Анталии. Проработав там актером, режиссером и тренером, он поселился в Стамбуле. Вместе с Арзу Гамзе Кылынч Мухаммет основал Cihangir Atelier Stage. Помимо театральных постановок, артист также снимается в фильмах и телесериалах. Мухаммет Узунер наиболее известен по ролям в таких проектах, как драмы «В мутной воде», «Однажды в Анатолии», «Дом», «Плесень», «Камень», «Черно-белая любовь», «Халеф».