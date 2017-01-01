Черно-белая любовь (сериал, 2017) сезон 1 серия 76 смотреть онлайн

WinkСериалыЧерно-белая любовь1-й сезон76-я серия
9.32017, Siyah Beyaz Aşk
Драма, Мелодрама12+
О сериале
Аслы – врач, спасающая людей. А Ферхат - наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека, и глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда Аслы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата рука не поднимается убить еe, поэтому он предоставляет Аслы шанс.
Рейтинг
8.3 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Актёр
Ибрагим
Челиккол
- Актриса
Бирдже
Акалай
- Актёр
Мухаммет
Узунер
- Актриса
Арзу
Гамзе Кылынч
- ЭДАктриса
Эдже
Диздар
- Актёр
Дениз
Джелилоглу
- Актёр
Джахит
Гок
- УААктёр
Угур
Аслан
- СУАктриса
Синем
Унсал
- ОЗАктриса
Озлем
Зейнеп Динсель
- ЭДСценарист
Эйлем
Джанполат
- СЭСценарист
Сема
Эргенекон
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- Актриса дубляжа
Лина
Иванова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин