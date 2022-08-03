Wink
Сериалы
Черно-белая любовь
1-й сезон

Черно-белая любовь (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

9.32017, Siyah Beyaz Aşk 96 серий
Драма, Мелодрама12+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Аслы – врач, спасающая людей. А Ферхат - наоборот, тот, кто может отнять жизнь человека, и глазом не моргнув. Их пути пересекаются, когда Аслы насильно привозят в один загородный дом, чтобы она провела операцию раненому. Однако девушка случайно становится свидетельницей убийства, и теперь сама должна умереть. Но у Ферхата рука не поднимается убить еe, поэтому он предоставляет Аслы шанс.

Страна
Турция
Жанр
Боевик, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Черно-белая любовь»