Биография

Джахит Гок — турецкий актер телевидения и кино. Родился в городе Яйладере 7 октября 1981 года. После окончания школы поступил на экономический факультет в Анатолийский университет. Получив высшее образование, решил попробовать свои силы на актерском поприще. На сегодняшний день в фильмографии Джахита Гока 17 проектов. Актер исполнил роли в таких сериалах, как «Если бы я стал облаком», «Голубые бабочки», «Эзель», «Красавица и чудовище», «Это моя жизнь», «Вспомни, Генюль», «Черно-белая любовь». Также его можно увидеть в фильмах «Охотничий сезон», «Музыка и танцы», «Ягненок», «Скоро». В 2019 году стартовали съемки мелодрамы «Ветреный», в которой Джахит также исполнил одну из ролей.