Брак по завещанию (сериал, 2013) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн
9.32013, Брак по завещанию. Танцы на углях. 8 серия
Мелодрамы16+
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Сюжет
Винай обещает привезти следователю доказательства сопричастности Навруллы. Илья Ковалев находит богатое нефтяное месторождение. Через прослушку в телефоне Ильи Наврулла узнает, что следователь вышел на Виная. Сандра узнает о гибели Виная от следователя.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сериков
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ВЖАктёр
Валерий
Жаков
- Актриса
Марина
Куделинская
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- Актриса
Екатерина
Мадалинская
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- ЮПАктриса
Юлия
Полынская
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- Актёр
Александр
Рапопорт
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МНХудожник
Михаил
Нижинский
- АЧХудожник
Андрей
Чагин
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев