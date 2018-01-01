WinkСериалыБрак по завещанию3-й сезон
Брак по завещанию (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн
9.32013, Брак по завещанию. Сезон 3 9 серий
Мелодрама16+
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Проходит год. Сандра расстается с Константином Сувориным и возглавляет российский филиал Корпорации. В ее жизни появляется новый мужчина — геологоразведчик Илья Ковалев. Всe свое время Сандра посвящает подготовке к предстоящему тендеру в Наронге, который круто изменит ее жизнь…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВСРежиссёр
Василий
Сериков
- Актриса
Татьяна
Арнтгольц
- Актёр
Александр
Дьяченко
- ВЖАктёр
Валерий
Жаков
- Актриса
Марина
Куделинская
- НЛАктриса
Наталья
Лукеичева
- Актриса
Екатерина
Мадалинская
- ГПАктриса
Галина
Петрова
- ЮПАктриса
Юлия
Полынская
- НПАктриса
Нелли
Пшенная
- Актёр
Александр
Рапопорт
- ОГСценарист
Ольга
Гурова
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- МНХудожник
Михаил
Нижинский
- АЧХудожник
Андрей
Чагин
- ВМОператор
Виктор
Макаров
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев