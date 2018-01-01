Wink
Брак по завещанию
3-й сезон

Брак по завещанию (сериал, 2013) сезон 3 смотреть онлайн

9.32013, Брак по завещанию. Сезон 3 9 серий
Мелодрама16+

О сериале

Проходит год. Сандра расстается с Константином Сувориным и возглавляет российский филиал Корпорации. В ее жизни появляется новый мужчина — геологоразведчик Илья Ковалев. Всe свое время Сандра посвящает подготовке к предстоящему тендеру в Наронге, который круто изменит ее жизнь…

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.5 IMDb

