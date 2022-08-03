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Брак по завещанию
3-й сезон
1-я серия

Брак по завещанию (сериал, 2013) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

9.32013, Брак по завещанию. Сезон 3. Серия 1
Мелодрама16+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Проходит год. Сандра регулярно летает в Лондон к дочери. Приступив к работе, Сандра знакомится с исследованиями известного геологоразведчика Ильи Ковалева и пытается найти его контакты. Отношения Сандры с Сувориным дают «трещину»...

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Брак по завещанию»