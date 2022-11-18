Беспринципные. Сезон 3. Серия 8
Wink
Сериалы
Беспринципные
3-й сезон
8-я серия
9.02022, Беспринципные. Сезон 3. Серия 8
Комедия18+

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Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 8 смотреть онлайн

О сериале

Супруги Славик и Людмила оказываются в затруднительном положении, однако у них возникает мысль о том, чтобы извлечь из него выгоду. Паша и Юля сталкиваются с новым знакомым, который мог бы помочь им наладить дела. Валентина внезапно теряет азарт в политической карьере. Ира приходит к выводу, что ее супруг Костик неисправим, и размышляет над тем, как ей к этому относиться.

Сериал «Беспринципные» 3 сезон 8 серия смотреть онлайн на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»