Супруги Славик и Людмила оказываются в затруднительном положении, однако у них возникает мысль о том, чтобы извлечь из него выгоду. Паша и Юля сталкиваются с новым знакомым, который мог бы помочь им наладить дела. Валентина внезапно теряет азарт в политической карьере. Ира приходит к выводу, что ее супруг Костик неисправим, и размышляет над тем, как ей к этому относиться.



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