Беспринципные (сериал, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
«Беспринципные» — сериал 2020 года, провокационная комедия по рассказам Александра Цыпкина от создателей «The Телки» и «Духless».
Славик живет на Патриарших прудах и знает самые непристойные секр�еты обитателей модного района Москвы. Как патологический врун и авантюрист он способен выкрутиться, даже если его уже поймали с поличным. Приезжие Паша и Юля готовы на самые циничные и безнравственные поступки, чтобы стать частью элиты Патриков. Неловкие ситуации из семьи генерала, подкаблучника Кости и директора архитектурного бюро Романа — каждому есть, что скрывать. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить откровения элиты Патриков в сериале «Беспринципные».
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Информация
Рейтинг
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенко�ва
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин