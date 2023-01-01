Беспринципные
Wink
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Беспринципные
9.02020, Беспринципные 3 сезона
Комедии18+

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Беспринципные (сериал, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

«Беспринципные» — сериал 2020 года, провокационная комедия по рассказам Александра Цыпкина от создателей «The Телки» и «Духless».

Славик живет на Патриарших прудах и знает самые непристойные секреты обитателей модного района Москвы. Как патологический врун и авантюрист он способен выкрутиться, даже если его уже поймали с поличным. Приезжие Паша и Юля готовы на самые циничные и безнравственные поступки, чтобы стать частью элиты Патриков. Неловкие ситуации из семьи генерала, подкаблучника Кости и директора архитектурного бюро Романа — каждому есть, что скрывать. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить откровения элиты Патриков в сериале «Беспринципные».

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

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