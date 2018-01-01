Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 смотреть онлайн
О сериале
Приключения богатых москвичей продолжаются! Не терпится узнать, какие нелепые ситуации ждут представителей столичного бомонда? Тогда не пропустите комедию с Оксаной Акиньшиной и Павлом Деревянко «Беспринципные» — 3 сезон смотреть онлайн можно уже сейчас на Wink.
В третьем сезоне судьба не щадит Славика: он лишается жены, дома и состояния, и теперь вынужден жить в скромной комнате под лестницей и зарабатывать на жизнь работой дворника. Несмотря на все трудности, он продолжает увлекательно рассказывать всем подряд о своих любовных приключениях. Тем временем Паша с Юлей продолжают искать способы легкого заработка, генерал Хадяков погружается в уныние, а его жена Валентина мечтает о карьерном росте.
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин