Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Костик впервые сталкивается с проблемой деликатного характера. Стыдясь показаться врачу, он прибегает к помощи альтернативной медицины. Если бы он только знал, что у любого лекарства есть побочки… Генерал Хадяков тем временем встречает старого знакомого, и эта встреча далека от приятной. Вера пытается стать ближе к Роме, а вот Юля и Паша сталкиваются с мистическими обстоятельствами.



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