WinkСериалыБеспринципные3-й сезон5-я серия
9.02022, Беспринципные. Сезон 3. Серия 5
Комедии18+
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Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
Костик впервые сталкивается с проблемой деликатного характера. Стыдясь показаться врачу, он прибегает к помощи альтернативной медицины. Если бы он только знал, что у любого лекарства есть побочки… Генерал Хадяков тем временем встречает старого знакомого, и эта встреча далека от приятной. Вера пытается стать ближе к Роме, а вот Юля и Паша сталкиваются с мистическими обстоятельствами.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин