Беспринципные. Сезон 3. Серия 5
Wink
Сериалы
Беспринципные
3-й сезон
5-я серия
9.02022, Беспринципные. Сезон 3. Серия 5
Комедии18+

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Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Костик впервые сталкивается с проблемой деликатного характера. Стыдясь показаться врачу, он прибегает к помощи альтернативной медицины. Если бы он только знал, что у любого лекарства есть побочки… Генерал Хадяков тем временем встречает старого знакомого, и эта встреча далека от приятной. Вера пытается стать ближе к Роме, а вот Юля и Паша сталкиваются с мистическими обстоятельствами.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

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