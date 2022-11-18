Беспринципные. Сезон 3. Серия 3
Wink
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Беспринципные
3-й сезон
3-я серия
9.02022, Беспринципные. Сезон 3. Серия 3
Комедия18+

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Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн

О сериале

Товарищи генерала Хадякова сбились с ног, пытаясь отыскать пропавшего собутыльника, и нашли его в совершенно неожиданном месте. Тем временем Славик нашел новую гениальную схему для получения прибыли, пользуясь слабостями московского бомонда. Что одержит верх: алчность до денег или до плотских утех? Станет ли Славик степенным обитателем «Патриков» как прежде?

Сериал «Беспринципные» 3 сезон 3 серия бесплатно смотреть на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»