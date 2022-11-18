Товарищи генерала Хадякова сбились с ног, пытаясь отыскать пропавшего собутыльника, и нашли его в совершенно неожиданном месте. Тем временем Славик нашел новую гениальную схему для получения прибыли, пользуясь слабостями московского бомонда. Что одержит верх: алчность до денег или до плотских утех? Станет ли Славик степенным обитателем «Патриков» как прежде?



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