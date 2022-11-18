Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Вместе с новыми коллегами — дворниками — Слава находит новый источник дохода, который требует только скрытности и осторожности. Тем временем Хадяков бесследно исчезает с дружеской попойки, и едва протрезвевшие товарищи отправляются на его поиски. Ира после скандала с Костей все же соглашается отпустить его к друзьям, и тот прежде всего находит Славика. Вдвоем они отправляются в цирк, но дело оборачивается вовсе не просмотром цирковых номеров…



