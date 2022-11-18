Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Беспринципные. Сезон 3. Серия 2
Комедия18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Вместе с новыми коллегами — дворниками — Слава находит новый источник дохода, который требует только скрытности и осторожности. Тем временем Хадяков бесследно исчезает с дружеской попойки, и едва протрезвевшие товарищи отправляются на его поиски. Ира после скандала с Костей все же соглашается отпустить его к друзьям, и тот прежде всего находит Славика. Вдвоем они отправляются в цирк, но дело оборачивается вовсе не просмотром цирковых номеров…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
50 мин / 00:50

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.2 IMDb

