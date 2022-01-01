Беспринципные. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Беспринципные
3-й сезон
1-я серия
9.02022, Беспринципные. Сезон 3. Серия 1
Комедии18+

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Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

О сериале

Новый сезон сразу же погружает зрителя в омут с головой. Славик теряет привычное жилье в роскошном районе — на Патриках — и вынужден работать дворником. Однако желание вернуть привычный комфорт, и природная изворотливость остаются при нем. Тем временем, другие герои продолжают выпутываться из жизненных трудностей. Генерал Хадяков в апатии из-за размолвки с супругой, пара Иры и Кости снова ссорится, а Юля и Паша думают, как им финансово обустроить совместную жизнь.

Сериал «Беспринципные» 3 сезон 1 серия смотреть онлайн на Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии
Качество
Full HD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»