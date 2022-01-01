Беспринципные (сериал, 2022) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн

Новый сезон сразу же погружает зрителя в омут с головой. Славик теряет привычное жилье в роскошном районе — на Патриках — и вынужден работать дворником. Однако желание вернуть привычный комфорт, и п�риродная изворотливость остаются при нем. Тем временем, другие герои продолжают выпутываться из жизненных трудностей. Генерал Хадяков в апатии из-за размолвки с супругой, пара Иры и Кости снова ссорится, а Юля и Паша думают, как им финансово обустроить совместную жизнь.



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