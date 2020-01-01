WinkСериалыБеспринципные1-й сезон8-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 8
Комедии18+
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Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн
Сюжет
Генерал, заскучав на даче и желая вернуть влияние, возвращается в Москву и неожиданно получает новую должность. Славик вновь ищет автора, который воплотил бы его истории в роман с закрученным сюжетом. Пара Кости и Иры примиряется, чтобы начать отношения с чистого листа. Вера и Роман тем временем принимают финальное решение об их отношениях, а Юля и Павел стоят на пороге нового этапа.
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Информация
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
�Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин