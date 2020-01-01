Беспринципные. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Беспринципные
1-й сезон
8-я серия
9.02020, Беспринципные. Сезон 1. Серия 8
Комедии18+

Этот сериал пока недоступен

Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Генерал, заскучав на даче и желая вернуть влияние, возвращается в Москву и неожиданно получает новую должность. Славик вновь ищет автора, который воплотил бы его истории в роман с закрученным сюжетом. Пара Кости и Иры примиряется, чтобы начать отношения с чистого листа. Вера и Роман тем временем принимают финальное решение об их отношениях, а Юля и Павел стоят на пороге нового этапа.

Смотрите 8 серию 1 сезона, финал сериала «Беспринципные» на Wink, чтобы узнать, чем закончились истории ярких героев!

Сериал Беспринципные 1 сезон 8 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Беспринципные»

Всё