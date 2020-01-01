Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн

Сюжет

Генерал, заскучав на даче и желая вернуть влияние, возвращается в Москву и неожиданно получает новую должность. Славик вновь ищет автора, который воплотил бы его истории в роман с закрученным сюжетом. Пара Кости и Иры примиряется, чтобы начать отношения с чистого листа. Вера и Роман тем временем принимают финальное решение об их отношениях, а Юля и Павел стоят на пороге нового этапа.



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