Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Комедийный сборник неприличных историй о жителях из района Патриарших прудов. В главных ролях — Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Николай Фоменко, Аглая Тарасова и другие звезды российского кинематографа. Не пропустите провокационный проект «Беспринципные» — 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.
В первом сезоне вы познакомитесь с патологическим лгуном по имени Славик, который проживает в одном из самых престижных районов Москвы вместе с женой и детьми. Он меняет любовниц как перчатки, не стыдясь приводить их к себе домой, ведь благодаря вранью мужчина умудряется выкарабкаться из любой неприятности. Его жена Людмила обладает ангельским терпением и вынуждена снисходительно относиться к шалостям мужа. Но все меняется, когда одна ложь тянет за собой следующую, и вскоре супруги попадают в неловкую ситуацию со своими соседями — генералом Хадяковым и его женой.
Сможет ли Славик выкрутиться на этот раз, узнаете в комедии «Беспринципные» — сериал смотреть онлайн вы можете прямо сейчас на видеосервисе Wink!
Рейтинг
- РПРежиссёр
Роман
Прыгунов
- Актёр
Павел
Деревянко
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Павел
Табаков
- Актриса
Аглая
Тарасова
- Актёр
Максим
Виторган
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Николай
Фоменко
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актриса
Надежда
Михалкова
- АЦСценарист
Александр
Цыпкин
- Сценарист
Дарья
Воротынцева
- ВВСценарист
Владимир
Васильев
- ЮССценарист
Юлия
Савенкова
- Продюсер
Данила
Шарапов
- Продюсер
Петр
Ануров
- ОФПродюсер
Ольга
Филипук
- ДНПродюсер
Дмитрий
Нелидов
- ММХудожник
Мухтар
Мирзакеев
- Художница
Анна
Чистова
- ЕАМонтажёр
Евгений
Альчиков
- ИЛМонтажёр
Иван
Лебедев
- МРМонтажёр
Михаил
Романов
- АЗМонтажёр
Александр
Зязин
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ПКОператор
Павел
Капинос
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели
- Композитор
Алексей
Чинцов
- ВСКомпозитор
Владислав
Саратовкин