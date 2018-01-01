Беспринципные (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

Комедийный сборник неприличных историй о жителях из района Патриарших прудов. В главных ролях — Оксана Акиньшина, Павел Деревянко, Николай Фоменко, Аглая Тарасова и другие звезды российского кинематографа. Не пропустите провокационный проект «Беспринципные» — 1 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве можно на Wink.



В первом сезоне вы познакомитесь с патологическим лгуном по имени Славик, который проживает в одном из самых престижных районов Москвы вместе с женой и детьми. Он меняет любовниц как перчатки, не стыдясь приводить их к себе домой, ведь благодаря вранью мужчина умудряется выкарабкаться из любой неприятности. Его жена Людмила обладает ангельским терпением и вынуждена снисходительно относиться к шалостям мужа. Но все меняется, когда одна ложь тянет за собой следующую, и вскоре супруги попадают в неловкую ситуацию со своими соседями — генералом Хадяковым и его женой.



Сможет ли Славик выкрутиться на этот раз?


