Беглые родственники (сериал, 2016) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Однажды Дима встретил Юлю, и они полюбили друг друга. Юля – девушка из простой семьи, а Дима – сын олигарха Бориса Чуйкина. Только об этом никто не знает, потому что Дима не носит фамилию отца, не гордится им и сам зарабатывает себе на жизнь. Дело идет к свадьбе, как вдруг в жизнь будущих молодоженов, а точнее в уютную квартирку Димы, врывается вся его сумасшедшая семейка: отец, которого разыскивают за организацию строительной пирамиды, эксцентричная мама и заносчивая сестра. Но что еще хуже, родители Юли – обманутые Борисом Чуйкиным дольщики. Теперь Диме нужно не только помирить две семьи, но и прокормить беглых родственников, привыкших ни в чем себе не отказывать.

