Беглые родственники (сериал, 2016) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
8.82016, Беглые родственники. Серия 10
Комедия16+
О сериале
Однажды Дима встретил Юлю, и они полюбили друг друга. Юля – девушка из простой семьи, а Дима – сын олигарха Бориса Чуйкина. Только об этом никто не знает, потому что Дима не носит фамилию отца, не гордится им и сам зарабатывает себе на жизнь. Дело идет к свадьбе, как вдруг в жизнь будущих молодоженов, а точнее в уютную квартирку Димы, врывается вся его сумасшедшая семейка: отец, которого разыскивают за организацию строительной пирамиды, эксцентричная мама и заносчивая сестра. Но что еще хуже, родители Юли – обманутые Борисом Чуйкиным дольщики. Теперь Диме нужно не только помирить две семьи, но и прокормить беглых родственников, привыкших ни в чем себе не отказывать.
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
- Режиссёр
Константин
Смирнов
- Актёр
Сергей
Жигунов
- Актриса
Жанна
Эппле
- Актриса
Анастасия
Чистякова
- Актёр
Дмитрий
Ендальцев
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- Актриса
Агриппина
Стеклова
- АААктриса
Анна
Андрусенко
- АКАктёр
Артем
Крестников
- ЕААктёр
Евгений
Антропов
- КШАктёр
Константин
Шелягин
- Продюсер
Фёдор
Бондарчук
- Продюсер
Дмитрий
Рудовский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- САПродюсер
Сергей
Арланов
- АНХудожница
Анастасия
Номоконова
- ТУХудожница
Татьяна
Убейволк
- АВМонтажёр
Альберт
Валеев
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- ЭМОператор
Эдуард
Мошкович
- Композитор
Леонид
Ленер