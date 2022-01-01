Антология русского хоррора: Красный состав. Сезон 1. Серия 5
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Антология русского хоррора: Красный состав
1-й сезон
5-я серия

Антология русского хоррора: Красный состав (мультсериал, 2022) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.12022, Red Iron Road
Мультсериалы, Фантастика18+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Начало сборника анимационных новелл, снятых на основе мистических произведений. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Антология русского хоррора: Красный состав» — 1 сезон доступен уже сейчас!

В первой части экспериментального проекта вас ждет встреча с шестью историями: «Дочь крысолова», «Семья вурдалака», «Можарово», «Лесной царь», «Князь» и «Гробовщик». Каждая рассказывается отдельным режиссером, а потому выполнена в своей особой технике. Ты встретишься с журналисткой Алисой Ганиной, чья съемочная группа застревает на смертельно опасной станции, мальчиком Лешей из коварного мира VR-приключений, викингами из нового Средневековья и прочими героями повестей, вселяющих ужас.

Если не терпится узнать, что такое взрослая анимация, включайте сериал «Антология русского хоррора» — смотреть онлайн его можно на Wink!

Сериал Антология русского хоррора: Красный состав 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Антология русского хоррора: Красный состав»

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