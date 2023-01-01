Биография

Джим Брайсон — сценарист, режиссер, продюсер. Лауреат премии «Эмми» и Pixie Awards. Изучал классическую анимацию в Sheridan College в Канаде, также учился в Университетском институте сэра Оливера Моуата. С 2002 года работает в Studio NX, у которой за плечами сотрудничество с Marvel Studios и Nickelodeon. Сегодня Джим Брайсон активно развивает карьеру в медиасфере — в его фильмографии можно встретить такие проекты, как «Нико и Меч света», «Остров отчаянных героев», «Кибергонка». В 2023 году состоялась премьера анимационного сериала «Антология русского хоррора: Красный состав».