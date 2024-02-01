Антология русского хоррора: Красный состав. Сезон 1. Серия 1
Wink
Сериалы
Антология русского хоррора: Красный состав
1-й сезон
1-я серия

Антология русского хоррора: Красный состав (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

8.02022, Red Iron Road
Ужасы, Фэнтези18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Начало сборника анимационных новелл, снятых на основе мистических произведений. Оставайтесь на Wink и включайте сериал «Антология русского хоррора: Красный состав» — 1 сезон доступен уже сейчас!

В первой части экспериментального проекта вас ждет встреча с шестью историями: «Дочь крысолова», «Семья вурдалака», «Можарово», «Лесной царь», «Князь» и «Гробовщик». Каждая рассказывается отдельным режиссером, а потому выполнена в своей особой технике. Ты встретишься с журналисткой Алисой Ганиной, чья съемочная группа застревает на смертельно опасной станции, мальчиком Лешей из коварного мира VR-приключений, викингами из нового Средневековья и прочими героями повестей, вселяющих ужас.

Если не терпится узнать, что такое взрослая анимация, включайте сериал «Антология русского хоррора» — смотреть онлайн его можно на Wink!

Страна
Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Фэнтези
Время
16 мин / 00:16

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Антология русского хоррора: Красный состав»