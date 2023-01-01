Биография

Любомир Арсов — режиссер, сценарист, художник, монтажер и продюсер. Лауреат премии Global Shorts. Родился в болгарской семье, но проживает в Канаде. Активно занимается комиксами и производит собственные проекты — одним из таких стал короткометражный анимационный фильм ужасов In-Shadow: A Modern Odyssey. Сегодня Любомир Арсов продолжает развивать карьеру в медиасфере. В его фильмографии можно найти такие проекты, как «Хи-Мэн и Властелины Вселенной», «Книга жизни», «Камуфляж и шпионаж». В 2023 году состоялась премьера многосерийного мультфильма «Антология русского хоррора: Красный состав».