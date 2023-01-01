Биография

Алексей Климов — режиссер, продюсер и сценарист. Лауреат премии Московского международного кинофестиваля. Впервые громко заявил о себе в 2009 году, когда состоялась премьера проекта японской студии, канадской компании Molot Entertainment и российских художников — «Первый отряд». Также входил в состав съемочной группы документальной картины «Вуди до Аллена» 2011 года. Сегодня Алексей Климов успешно развивает карьеру в медиасфере. Последняя работа в фильмографии режиссера — «Антология русского хоррора: Красный состав».