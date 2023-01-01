Биография

Лоуренс Бэйн — канадский актер. Родился в Торонто 11 ноября 1960 года. Впервые на экране появился в клипе на песню Learning to Fly группы Pink Floyd в 1987 году. Также среди его первых работ сериалы «Автостопщик» и «Она написала убийство». Является фронтменом группы Simple Damned Device. Сегодня фильмография Лоуренса Бэйна насчитывает более 110 работ. Актера можно встретить в таких проектах, как «Люди Икс», «Кардинал», «Властелин легенд», «Зов крови», «Загон для собак». В 2023 году на экраны вышел анимационный сериал «Антология русского хоррора: Красный состав», в котором актер озвучил Лорда.