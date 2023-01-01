Биография

Адам Джеффкоут — режиссер, сценарист и продюсер. Лауреат дневной премии «Эмми» и Pixie Awards. Образование получил в Sheridan College в Канаде. Больше 20 лет сотрудничает с компанией StudioNX, в которой производит анимационные проекты. Один из первых заметных сериалов в его послужном списке — «Нико и Меч света», который вышел в 2015 году. Сегодня Адам Джеффкоут успешно продолжает карьеру в творческой сфере, недавно его фильмография пополнилась мультфильмов в жанре ужасов «Антология русского хоррора: Красный состав», для которого он не только написал сценарий, но и занял кресло режиссера мультимедиа.