Агент национальной безопасности. Возвращение. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Агент национальной безопасности. Возвращение
1-й сезон
3-я серия
8.82019, Агент национальной безопасности. Возвращение. Сезон 1. Серия 3
Детектив, Криминал18+

Агент национальной безопасности. Возвращение (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Продолжение приключений легендарного спецагента в исполнении Михаила Пореченкова. Алексей Николаев давно ушел в отставку, уехал из Петербурга и стал егерем в глуши. Однажды в райцентре судьба сводит его со старым знакомым, который предлагает Алексею должность смотрителя элитной базы отдыха в поселке по соседству. Николаев соглашается и в первый же вечер помогает уладить конфликт между директором таможенной службы Турановым и другим постояльцем. После этого таможенник сообщает Алексею о гибели его напарника Краснова, а наутро Туранова находят убитым. Чтобы выяснить, кто стоит за смертями друга и чиновника, Николаеву придется вернуться в Петербург. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Агент национальной безопасности. Возвращение» 2019 онлайн и следить за новыми приключениями легенды.

Страна
Россия
Жанр
Боевик, Криминал, Детектив
Качество
Full HD
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение»