Агент национальной безопасности. Возвращение (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+53 мин
Агент национальной безопасности. Возвращение
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
О сериале
Продолжение приключений легендарного спецагента в исполнении Михаила Пореченкова. Алексей Николаев давно ушел в отставку, уехал из Петербурга и стал егерем в глуши. Однажды в райцентре судьба сводит его со старым знакомым, который предлагает Алексею должность смотрителя элитной базы отдыха в поселке по соседству. Николаев соглашается и в первый же вечер помогает уладить конфликт между директором таможенной службы Турановым и другим постояльцем. После этого таможенник сообщает Алексею о гибели его напарника Краснова, а наутро Туранова находят убитым. Чтобы выяснить, кто стоит за смертями друга и чиновника, Николаеву придется вернуться в Петербург. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Агент национальной безопасности. Возвращение» 2019 онлайн и следить за новыми приключениями легенды.
Рейтинг
- Режиссёр
Дмитрий
Светозаров
- Актёр
Михаил
Пореченков
- Актёр
Вадим
Яковлев
- АГАктриса
Анна
Геллер
- Актёр
Александр
Устюгов
- ДВАктёр
Дмитрий
Воробьев
- Актёр
Сергей
Мардарь
- ИУАктёр
Игорь
Угаров
- ПБАктриса
Полина
Бахаревская
- ПЛАктёр
Петр
Логачев
- ИБАктёр
Илья
Борисов
- АВСценарист
Ануш
Варданян
- Сценарист
Дмитрий
Светозаров
- Продюсер
Андрей
Сигле
- Продюсер
Дмитрий
Светозаров
- ИЧПродюсер
Игорь
Чижов
- НКХудожница
Наталья
Кочергина
- КФМонтажёр
Константин
Фиревич
- Оператор
Глеб
Климов
- АУОператор
Александр
Устинов
- Композитор
Андрей
Сигле