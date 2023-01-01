Агент национальной безопасности. Возвращение
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Агент национальной безопасности. Возвращение
8.72019, Агент национальной безопасности. Возвращение 1 сезон
Детективы, Боевики18+
Леха Николаев возвращается в Петербург. Михаил Пореченков и Александр Устюгов в продолжении легендарного сериала

Агент национальной безопасности. Возвращение (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Продолжение приключений легендарного спецагента в исполнении Михаила Пореченкова. Алексей Николаев давно ушел в отставку, уехал из Петербурга и стал егерем в глуши. Однажды в райцентре судьба сводит его со старым знакомым, который предлагает Алексею должность смотрителя элитной базы отдыха в поселке по соседству. Николаев соглашается и в первый же вечер помогает уладить конфликт между директором таможенной службы Турановым и другим постояльцем. После этого таможенник сообщает Алексею о гибели его напарника Краснова, а наутро Туранова находят убитым. Чтобы выяснить, кто стоит за смертями друга и чиновника, Николаеву придется вернуться в Петербург. Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «Агент национальной безопасности. Возвращение» 2019 онлайн и следить за новыми приключениями легенды.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение»

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