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Агент национальной безопасности. Возвращение
Актёры и съёмочная группа сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение»

Актёры и съёмочная группа сериала «Агент национальной безопасности. Возвращение»

Режиссёры

Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Режиссёр

Актёры

Михаил Пореченков

Михаил Пореченков

АктёрАлексей Николаев
Вадим Яковлев

Вадим Яковлев

АктёрОлег Филиппович Тихомиров
Анна Геллер

Анна Геллер

АктрисаАлександра Потапова
Александр Устюгов

Александр Устюгов

АктёрКазанков
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

АктёрИван Шахов
Сергей Мардарь

Сергей Мардарь

АктёрГеннадий Долгополов
Игорь Угаров

Игорь Угаров

Актёрбандит Игната
Полина Бахаревская

Полина Бахаревская

АктрисаМаруся
Петр Логачев

Петр Логачев

АктёрАлександр Краснов
Илья Борисов

Илья Борисов

АктёрПрохор Краснов

Сценаристы

Ануш Варданян

Ануш Варданян

Сценарист
Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Сценарист

Продюсеры

Андрей Сигле

Андрей Сигле

Продюсер
Дмитрий Светозаров

Дмитрий Светозаров

Продюсер
Игорь Чижов

Игорь Чижов

Продюсер

Художники

Наталья Кочергина

Наталья Кочергина

Художница

Монтажёры

Константин Фиревич

Константин Фиревич

Монтажёр

Операторы

Глеб Климов

Глеб Климов

Оператор
Александр Устинов

Александр Устинов

Оператор

Композиторы

Андрей Сигле

Андрей Сигле

Композитор