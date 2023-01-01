Лёгкие фильмы и сериалы
Тёплый плед, какао и кино: коллекция фильмов и сериалов для спокойного вечера, которые помогут отключиться от ежедневной суеты и расслабиться.
7.9
Любовь как бестселлер
2022, 101 мин
8.7
Короче говоря
2021, 89 мин
9.0
Мой любимый враг
2021, 98 мин
7.6
Любовь, свидания, Нью-Йорк
2021, 87 мин
7.9
Я создан для тебя
2021, 103 мин
7.5
Порнолоджи, или Мил�ашка как ты
2020, 90 мин
Бесплатно
8.2
Папина дочка
2020, 98 мин
7.2
Любовь, страх и ненависть
2020, 96 мин
8.7
Рождество на льду
2020, 83 мин
7.1
Холостяк на свадьбе
2020, 84 мин
Бесплатно
6.9
Лучшие итальянские короткометражки 4: Истории нашей жизни
2020, 92 мин
7.9
Русалка в Париже
2020, 98 мин
8.5
Не все дома
2020, 94 мин
8.6
Мадам Парфюмер
2019, 97 мин
8.7
Прекрасная эпоха
2019, 110 мин
8.0
Из Китая с любовью
2019, 83 мин
8.2
Дождливый день в Нью-Йорке
2019, 88 мин
8.4
Ты умеешь хранить секреты?
2019, 90 мин
8.1
Жизнь на перемотке
2019, 103 мин
8.5
Любовь важна
2019, 104 мин
Бесплатно
8.1
Любовь-морковь по-французски
2017, 80 мин
8.7
Хоть раз в жизни
2013, 100 мин
8.4
Ищу друга на конец света
2012, 96 мин
8.1
Королевство полной луны
2012, 89 мин
Бесплатно
9.3
Письма к Джульетте
2010, 101 мин
Бесплатно
9.2
Замерзшая из Майами
2008, 92 мин
Бесплатно