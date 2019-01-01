8.02019, Made in China
Драмы, Комедии83 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»
Из Китая с любовью (фильм, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
После того, как Франсуа поругался с отцом, он не общался со своей китайской семьей целых десять лет. С тех пор он не любил вопросы о своем азиатском происхождении и даже врал, что он приемный. Но когда он узнал, что скоро сам станет родителем, решил вернуться к корням.
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Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb