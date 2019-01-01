Из Китая с любовью (фильм, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

После того, как Франсуа поругался с отцом, он не общался со своей китайской семьей целых десять лет. С тех пор он не любил вопросы о своем азиатском происхождении и даже врал, что он приемный. Но когда он узнал, что скоро сам станет родителем, решил вернуться к корням.



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