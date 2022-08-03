Любовь, свидания, Нью-Йорк (фильм, 2021) смотреть онлайн

Майло и Венди не планировали общаться после проведенной вместе ночи. Но, когда их лучшие друзья Хэнк и Джесси внезапно начинают встречаться, парочка миллениалов решает подписать контракт, регулирующий их отношения. Один из его пунктов – секс без обязательств.

