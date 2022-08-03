Любовь, свидания, Нью-Йорк
Wink
Фильмы
Любовь, свидания, Нью-Йорк
7.52021, Dating & New York
Комедия87 мин18+

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Любовь, свидания, Нью-Йорк (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Майло и Венди не планировали общаться после проведенной вместе ночи. Но, когда их лучшие друзья Хэнк и Джесси внезапно начинают встречаться, парочка миллениалов решает подписать контракт, регулирующий их отношения. Один из его пунктов – секс без обязательств.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь, свидания, Нью-Йорк»