7.52021, Dating & New York
Комедия87 мин18+
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Любовь, свидания, Нью-Йорк (фильм, 2021) смотреть онлайн
О фильме
Майло и Венди не планировали общаться после проведенной вместе ночи. Но, когда их лучшие друзья Хэнк и Джесси внезапно начинают встречаться, парочка миллениалов решает подписать контракт, регулирующий их отношения. Один из его пунктов – секс без обязательств.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
4.9 IMDb
- ДФРежиссёр
Джона
Фейнголд
- ФРАктриса
Франческа
Реале
- ДЯАктёр
Джабук
Янг-Уайт
- ККАктриса
Катрин
Коэн
- БМАктёр
Брайан
Мюллер
- ДФАктёр
Джерри
Феррара
- Актёр
Артуро
Кастро
- ТМАктриса
Тейлор
Мари Хилл
- АМАктёр
Алекс
Моффат
- ЕВАктриса
Ева
Виктор
- СДАктриса
Сондра
Джеймс
- ДФСценарист
Джона
Фейнголд
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИГАктёр дубляжа
Ислам
Ганджаев
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- МРОператор
Мария
Руше