Папина дочка (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.12020, Le prince oublié
Фэнтези, Семейный98 мин12+
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О фильме
Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц - одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Мишель
Хазанавичус
- Актёр
Омар
Си
- КФАктриса
Кейла
Фала
- СГАктриса
Сара
Гэй
- ББАктриса
Беренис
Бежо
- ФДАктёр
Франсуа
Дамиенс
- НРАктёр
Неотис
Ронзон
- ФВАктёр
Филипп
Вие
- ФЮАктёр
Филипп
Юшан
- ЛЛАктёр
Лионель
Лаже
- ФЭАктёр
Филипп
Эриссон
- БМСценарист
Брюно
Мерль
- НДСценарист
Ноэ
Дебре
- Сценарист
Мишель
Хазанавичус
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- МдПродюсер
Мари
де Сениваль
- ДДПродюсер
Дэниэл
Делюм
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АКАктриса дубляжа
Анна
Киселёва
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- АБМонтажёр
Анна-Софи
Бьён
- ГШОператор
Гийом
Шиффман
- Композитор
Говард
Шор