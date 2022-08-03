Папина дочка
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Папина дочка

Папина дочка (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.12020, Le prince oublié
Фэнтези, Семейный98 мин12+

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О фильме

Перед сном Джиби всегда рассказывал своей маленькой дочери сказки. Вместе они придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Но однажды в их сказочном мире появляется новый принц - одноклассник повзрослевшей Софии, а Джиби отправляется в страшную страну Забытья. Джиби нужно выбраться из грустной сказки и найти способ остаться для своей дочери героем и в реальной жизни.

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Фэнтези
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Папина дочка»