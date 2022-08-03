Холостяк на свадьбе (фильм, 2020) смотреть онлайн
Заядлого холостяка Адриана родственники просят подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Адриана охватывает паника. Он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем — не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем!
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb
- ЛТРежиссёр
Лоран
Тирар
- Актёр
Бенжамен
Лаверн
- СЖАктриса
Сара
Жиродо
- ДПАктриса
Джулия
Пьятон
- ККАктёр
Киан
Кожанди
- ГЛАктриса
Гилен
Лондез
- ФМАктёр
Франсуа
Морель
- МОАктриса
Марилу
Оссийу
- ССАктриса
Сара
Суко
- КМАктёр
Кристоф
Монтене
- АДАктриса
Аделин
Д’Эрми
- ЛТСценарист
Лоран
Тирар
- ФСценарист
Фабкаро
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- МЛКомпозитор
Матьё
Ламболи