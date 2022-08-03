Холостяк на свадьбе
Холостяк на свадьбе
6.82020, Le discours
Комедия84 мин18+

Холостяк на свадьбе (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Заядлого холостяка Адриана родственники просят подготовить торжественный тост к скорой свадьбе сестры. Адриана охватывает паника. Он не любит выступать на публике, но еще больше ненавидит свадьбы. Убежденному браконенавистнику предстоит настоящее испытание, и самое сложное в нем — не превратить свадьбу сестры в семейную разборку, где может достаться всем!

Страна
Бельгия, Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.4 IMDb

