Порнолоджи, или Милашка как ты (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Симпатичная скрипачка Люси совершенно раздавлена. Ее бросил парень, напоследок обозвав зажатой и далекой от порностандартов. Чтобы поднять самооценку, девушка составляет список пикантных безумств, на которые она бы никогда не решилась, и дает себе зарок выполнить все пункты. Что из этого выйдет и стоит ли слушать порноманьяков?



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