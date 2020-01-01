Порнолоджи, или Милашка как ты
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Порнолоджи, или Милашка как ты

Порнолоджи, или Милашка как ты (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

7.52020, A Nice Girl Like You
Комедии, Мелодрамы90 мин18+

Сюжет

Симпатичная скрипачка Люси совершенно раздавлена. Ее бросил парень, напоследок обозвав зажатой и далекой от порностандартов. Чтобы поднять самооценку, девушка составляет список пикантных безумств, на которые она бы никогда не решилась, и дает себе зарок выполнить все пункты. Что из этого выйдет и стоит ли слушать порноманьяков?

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Порнолоджи, или Милашка как ты»

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