Порнолоджи, или Милашка как ты (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
7.52020, A Nice Girl Like You
Комедии, Мелодрамы90 мин18+
Сюжет
Симпатичная скрипачка Люси совершенно раздавлена. Ее бросил парень, напоследок обозвав зажатой и далекой от порностандартов. Чтобы поднять самооценку, девушка составляет список пикантных безумств, на которые она бы никогда не решилась, и дает себе зарок выполнить все пункты. Что из этого выйдет и стоит ли слушать порноманьяков?
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Информация
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
5.2 IMDb
- КРРежиссёр
Крис
Райделл
- НРРежиссёр
Ник
Райделл
- ЛХАктриса
Люси
Хейл
- ЛГАктёр
Леонидас
Гулаптис
- ДКАктриса
Джеки
Крус
- МКАктриса
Минди
Кон
- АКАктёр
Адхир
Кальян
- СФАктёр
Стивен
Фридрих
- КМАктёр
Константин
Марулись
- АКСценарист
Айн
Каррильо
- АМСценарист
Андреа
Марселлус
- МГПродюсер
Мелани
Грин
- МЕПродюсер
Мэри
Е. Фрай
- АКПродюсер
Айн
Каррильо
- СКАктриса дубляжа
Светлана
Климович
- АААктёр дубляжа
Артур
Агаджанян
- АЛАктриса дубляжа
Антонина
Лазаревская
- ДПАктёр дубляжа
Дмитрий
Поликарпов
- ВИАктёр дубляжа
Вячеслав
Иванов
- ЧЧХудожник
Чарли
Чеспули Робинсон
- АЗКомпозитор
Аарон
Зигман