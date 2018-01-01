Фильмы про звёзд спорта
Легенды спорта на экране: фильмы-биографии о чемпионах и рекордсменах, вошедших в историю.
9.0
Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса
2022, 123 мин
8.7
Я — Златан
2021, 97 мин
8.9
Чемпион из Освенцима
2020, 87 мин
Бесплатно
9.4
Чемпион мира
2021, 138 мин
Бесплатно
7.9
Королевская игра
2021, 107 мин
9.2
Зенит-2008. Победная песня
2021, 94 мин
Бесплатно
9.4
Сила воли
2016, 121 мин
Бесплатно
9.0
Лев Яшин. Вратарь моей мечты
2019, 111 мин
8.7
Диего Марадона
2019, 124 мин
8.5
Тоня против всех
2017, 114 мин
8.8
Борг/Макинрой
2017, 103 мин
9.1
Брюс Ли: Рождение Дракона
2016, 91 мин
Бесплатно
8.7
Андердог
2015, 89 мин
Бесплатно
9.7
Пеле: Рождение легенды
2016, 102 мин
Бесплатно
9.6
Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее
2016, 99 мин
Бесплатно