Фильмы про звёзд спорта
Легенды спорта на экране: фильмы-биографии о чемпионах и рекордсменах, вошедших в историю.

Постер к фильму Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса 2022
9.0

Тони Хоук: Пока не отвалятся колеса

2022, 123 мин
Постер к фильму Я — Златан 2021
8.7

Я — Златан

2021, 97 мин
Постер к фильму Чемпион из Освенцима 2020
8.9

Чемпион из Освенцима

2020, 87 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чемпион мира 2021
9.4

Чемпион мира

2021, 138 мин
Бесплатно
Постер к фильму Королевская игра 2021
7.9

Королевская игра

2021, 107 мин
Постер к фильму Зенит-2008. Победная песня 2021
9.2

Зенит-2008. Победная песня

2021, 94 мин
Бесплатно
Постер к фильму Сила воли 2016
9.4

Сила воли

2016, 121 мин
Бесплатно
Постер к фильму Лев Яшин. Вратарь моей мечты 2019
9.0

Лев Яшин. Вратарь моей мечты

2019, 111 мин
Постер к фильму Диего Марадона 2019
8.7

Диего Марадона

2019, 124 мин
Постер к фильму Тоня против всех 2017
8.5

Тоня против всех

2017, 114 мин
Постер к фильму Борг/Макинрой 2017
8.8

Борг/Макинрой

2017, 103 мин
Постер к фильму Брюс Ли: Рождение Дракона 2016
9.1

Брюс Ли: Рождение Дракона

2016, 91 мин
Бесплатно
Постер к фильму Андердог 2015
8.7

Андердог

2015, 89 мин
Бесплатно
Постер к фильму Пеле: Рождение легенды 2016
9.7

Пеле: Рождение легенды

2016, 102 мин
Бесплатно
Постер к фильму Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее 2016
9.6

Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее

2016, 99 мин
Бесплатно