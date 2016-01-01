Сила воли
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Сила воли

Сила воли (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

9.42016, Race
Исторические, Драмы121 мин12+

Сюжет

Афроамериканец побеждает на Олимпиаде в нацистской Германии. Звезда «Теда Лассо» и «Мы — Миллеры» Джейсон Судейкис в байопике от режиссера «Блудливой Калифорнии».

Афроамериканец Джесси Оуэнс был одним из лучших атлетов США и имел шанс войти в историю, если победит на Олимпийских играх. Отец Джесси считал, что от участия в соревнованиях в Берлине в 1936 году стоит отказаться: необходимо проявить солидарность с угнетенным народом Германии. Даже в Америке спортсмен регулярно сталкивался с неприятностями и презрением из-за своего цвета кожи, что говорить о том, чтобы выступать в стране, где власть пропагандирует господство арийской расы? Однако Джесси принимает решение ехать и устанавливает рекорд, который держался на протяжении 48 лет.

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Информация

Страна
Канада, Германия, Франция
Качество
Full HD
Жанры
Исторические, Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сила воли»

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