Сила воли (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Афроамериканец побеждает на Олимпиаде в нацистской Германии. Звезда «Теда Лассо» и «Мы — Миллеры» Джейсон Судейкис в байопике от режиссера «Блудливой Калифорнии».
Афроамериканец Джесси Оуэнс был одним из лучших атлетов США и имел шанс войти в историю, если победит на Оли�мпийских играх. Отец Джесси считал, что от участия в соревнованиях в Берлине в 1936 году стоит отказаться: необходимо проявить солидарность с угнетенным народом Германии. Даже в Америке спортсмен регулярно сталкивался с неприятностями и презрением из-за своего цвета кожи, что говорить о том, чтобы выступать в стране, где власть пропагандирует господство арийской расы? Однако Джесси принимает решение ехать и устанавливает рекорд, который держался на протяжении 48 лет.
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Информация
СтранаКанада, Германия, Франция
КачествоFull HD
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- СХРежиссёр
Стивен
Хопкинс
- СДАктёр
Стефан
Джеймс
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- ЭГАктёр
Элай
Гори
- ШБАктриса
Шанис
Бэнтон
- Актриса
Кэрис
ван Хаутен
- Актёр
Джереми
Айронс
- УХАктёр
Уильям
Хёрт
- ДКАктёр
Давид
Кросс
- ДХАктёр
Джонатан
Хиггинс
- ТКАктёр
Тони
Кёрран
- ДШСценарист
Джо
Шрэпнел
- СХПродюсер
Стивен
Хопкинс
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- ИИАктёр дубляжа
Илья
Исаев
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- АОХудожник
Андреас
Ольсхаусен
- МДХудожник
Марио
Давиньон
- АВХудожник
Андре
Валаде
- ДСМонтажёр
Джон
Смит
- ПЛОператор
Питер
Леви
- РПКомпозитор
Рэйчел
Портман