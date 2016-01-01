Сила воли (фильм, 2016) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Афроамериканец побеждает на Олимпиаде в нацистской Германии. Звезда «Теда Лассо» и «Мы — Миллеры» Джейсон Судейкис в байопике от режиссера «Блудливой Калифорнии».



Афроамериканец Джесси Оуэнс был одним из лучших атлетов США и имел шанс войти в историю, если победит на Оли�мпийских играх. Отец Джесси считал, что от участия в соревнованиях в Берлине в 1936 году стоит отказаться: необходимо проявить солидарность с угнетенным народом Германии. Даже в Америке спортсмен регулярно сталкивался с неприятностями и презрением из-за своего цвета кожи, что говорить о том, чтобы выступать в стране, где власть пропагандирует господство арийской расы? Однако Джесси принимает решение ехать и устанавливает рекорд, который держался на протяжении 48 лет.



Не упускайте возможность увидеть, как темнокожий спортсмен стал звездой легкой атлетики на глазах Гитлера. Включайте спортивную драму «Сила воли» — фильм смотреть в хорошем качестве и без рекламы можно уже сейчас на нашем видеосервисе!



Сила воли смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.