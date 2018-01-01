Фильмы про боевые искусства
Карате, джиу-джитсу, вин-чунь — это далеко не полный перечень восточных боевых техник, которые можно найти в этой подборке. Смотрите фильмы с потрясающей воображение хореографией боёв, которые доказывают, что сражение — это искусство.
9.5
Ип Ман 4: Финал
2019, 100 мин
9.1
Наследие Ип Мана: Мастер Z
2018, 103 мин
9.5
Ип Ман 3
2015, 100 мин
9.0
Мастер меча
2020, 96 мин
8.9
Власть убийц
2010, 103 мин
6.3
Джиу-джитсу: Битва за Землю
2020, 98 мин
8.5
13 убийц
2010, 125 мин
Бесплатно
8.5
Тройная угроза
2019, 91 мин
8.9
Царство
2019, 128 мин
8.9
Сердце из стали
2017, 104 мин
9.1
Брюс Ли: Рождение Дракона
2016, 91 мин
Бесплатно
9.0
Рейд 2
2014, 144 мин
9.2
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
2017, 102 мин
8.6
Путь воина
2010, 96 мин
Бесплатно
8.4
Уличный боец
2009, 92 мин
Бесплатно